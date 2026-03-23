Россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки

Ведомство ссылается на экспертов Kaspersky. По их словам, существует несколько сигналов, которые могут говорить о взломе колонки. В этом случае она начинает работать сама по себе. Еще один признак взлома - устройством выполняются странные команды. Кроме того, о работе хакеров могут говорить «левые» устройства или действия в аккаунте.

В случае подозрений россиянам советуют сразу отключить устройство от питания или интернета, поменять пароль от аккаунта, проверить список подключённых устройств и удалить подозрительные аккаунты, а также обновить прошивку и приложения до последних версий.

Ранее россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

