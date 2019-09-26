Фигурант «московского» дела Алексей Миняйло отпущен на свободу
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта так называемого «московского» дела Алексея Миняйло. Как отмечает РИА Новости, таким образом судья Артур Карпов отклонил ходатайство следователя о домашнем аресте для обвиняемого до 27 декабря. Он отметил, что не увидел в представленных материалах доказательств участия Миняйло в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы.
Напомним, изначально Следственный комитет выступал с просьбой оставить Алексея Миняйло в СИЗО. Однако на заседании следователь изменил позицию, ограничившись домашним арестом. За освобождение высказались представители прокуратуры. Об этом же просили и сам Миняйло, и его защитники.
Несогласованные митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. В общей сложности на них было задержано почти 2 тысячи человек. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около двадцати человек.
Ранее НСН писала, что действия в отношении задержанных на несанкционированных митингах в Москве прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать. В том числе, пластмассовый стаканчик. Он заявил, что закон нужно соблюдать, пишет Свободная пресса.
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