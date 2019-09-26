Фигурант «московского» дела Алексей Миняйло отпущен на свободу

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта так называемого «московского» дела Алексея Миняйло. Как отмечает РИА Новости, таким образом судья Артур Карпов отклонил ходатайство следователя о домашнем аресте для обвиняемого до 27 декабря. Он отметил, что не увидел в представленных материалах доказательств участия Миняйло в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы.

Напомним, изначально Следственный комитет выступал с просьбой оставить Алексея Миняйло в СИЗО. Однако на заседании следователь изменил позицию, ограничившись домашним арестом. За освобождение высказались представители прокуратуры. Об этом же просили и сам Миняйло, и его защитники.