Фигурант «московского» дела Алексей Миняйло отпущен на свободу

26 сентября 201917:16

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта так называемого «московского» дела Алексея Миняйло. Как отмечает РИА Новости, таким образом судья Артур Карпов отклонил ходатайство следователя о домашнем аресте для обвиняемого до 27 декабря. Он отметил, что не увидел в представленных материалах доказательств участия Миняйло в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы.

Напомним, изначально Следственный комитет выступал с просьбой оставить Алексея Миняйло в СИЗО. Однако на заседании следователь изменил позицию, ограничившись домашним арестом. За освобождение высказались представители прокуратуры. Об этом же просили и сам Миняйло, и его защитники.

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Несогласованные митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. В общей сложности на них было задержано почти 2 тысячи человек. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около двадцати человек.

Ранее НСН писала, что действия в отношении задержанных на несанкционированных митингах в Москве прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать. В том числе, пластмассовый стаканчик. Он заявил, что закон нужно соблюдать, пишет Свободная пресса.

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ФОТО: pxhere.com
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