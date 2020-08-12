В СПЧ ожидают репрессий для протестующих в Белоруссии
Глава комиссии СПЧ Игорь Каляпин заявил НСН, что даже обращение в Европейский суд не восстановит справедливость в отношении задержанных и избитых на протестах в Минске.
Третья ночь протестов после выборов в Белоруссии завершилась снятием оцепления в центре Минска. При этом, если судить по видео в сети, силовики действовали весьма жестко. Удары сыпались на протестующих, автомобилистов, репортеров.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил НСН, что силу избранному президенту Белоруссии Александру Лукашенко приходится применять, потому что других рычагов воздействия у него нет.
«Не так много информации для объективной оценки происходящего. Но, насколько известно, достались и силовикам, и даже весьма нехило. При этом действенных механизмов сдерживания протестов нет. Лукашенко перешел Рубикон, когда ставку можно делать на силу. Свободы для политического маневра у него уже нет. Ситуация, на мой взгляд, будет развиваться негативно для белорусской оппозиции. Потом, что очевидно для меня, начнутся репрессии. Успокоить Лукашенко может грозный окрик из Москвы, но мне кажется, что его не будет», - констатировал эксперт.
Белорусские СМИ сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске. При этом пaрлaмент страны в действиях силовиков насилия не усмотрел, назвав их «aбсолютно aдеквaтными».
«В Белоруссии традиционно хуже, чем у нас, там правовых механизмом еще меньше. И мы год назад выхода из ситуации, когда в России проходили протесты, не нашли. Если обращаться в Европейский суд, то это означает, что заявители получат денежную компенсацию. Но дело-то в другом: наказать полицейских, которые избивали ни в чем не повинных граждан. По сути ЕСПЧ может установить факт нарушения и наказать государство, то есть налогоплательщиков», - отметил Каляпин.
Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
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