В СПЧ ожидают репрессий для протестующих в Белоруссии

Третья ночь протестов после выборов в Белоруссии завершилась снятием оцепления в центре Минска. При этом, если судить по видео в сети, силовики действовали весьма жестко. Удары сыпались на протестующих, автомобилистов, репортеров.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил НСН, что силу избранному президенту Белоруссии Александру Лукашенко приходится применять, потому что других рычагов воздействия у него нет.

«Не так много информации для объективной оценки происходящего. Но, насколько известно, достались и силовикам, и даже весьма нехило. При этом действенных механизмов сдерживания протестов нет. Лукашенко перешел Рубикон, когда ставку можно делать на силу. Свободы для политического маневра у него уже нет. Ситуация, на мой взгляд, будет развиваться негативно для белорусской оппозиции. Потом, что очевидно для меня, начнутся репрессии. Успокоить Лукашенко может грозный окрик из Москвы, но мне кажется, что его не будет», - констатировал эксперт.