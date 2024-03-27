В СПЧ опровергли данные о смерти кого-либо из фигурантов по «Крокусу»

В соцсетях ранее появилась информация о смерти двух обвиняемых в следственном изоляторе. Мельников опроверг эти сообщения и отметил, что фигуранты находятся в разных учреждениях.

По его словам, террористов до конца жизни ждет нахождение в камере размером 4-6 квадратных метров. Они будут лишены возможности контактировать с внешним миром.

«Пожизненное - это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти», - сказал Мельников.

По данным МЧС, жертвами теракта в «Крокусе» стали 143 человека. В Москве продолжается опознание погибших, напоминает «Радиоточка НСН».

