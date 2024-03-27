В СПЧ опровергли данные о смерти кого-либо из фигурантов по «Крокусу»
Сообщения о смерти фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не соответствуют действительности, заявил РИА Новости член Совета по правам человека (СПЧ) и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
В соцсетях ранее появилась информация о смерти двух обвиняемых в следственном изоляторе. Мельников опроверг эти сообщения и отметил, что фигуранты находятся в разных учреждениях.
По его словам, террористов до конца жизни ждет нахождение в камере размером 4-6 квадратных метров. Они будут лишены возможности контактировать с внешним миром.
«Пожизненное - это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти», - сказал Мельников.
По данным МЧС, жертвами теракта в «Крокусе» стали 143 человека. В Москве продолжается опознание погибших, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru