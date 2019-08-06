В СПЧ объяснили сокращение рабочей силы в стране уходом россиян в тень
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте РФ рассказал НСН, что миграционный прирост не компенсирует резкого сокращения численности рабочей силы в стране.
Темпы сокращения численности рабочей силы в России ускорились с начала 2019 года. О такой тенденции по результатам исследования рынка труда сообщает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). По данным академии, за первый квартал текущего года численность экономически активных граждан, включая работающих и желающих трудоустроиться, уменьшилась на 0,8 млн человек, в то время как за 2018 год данный показатель уменьшился на только на 0,1 млн человек, пишет «Коммерсантъ».
В эфире НСН глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров связал такое резкое сокращение численности рабочей силы с возможной сменой методики подсчета и ростом теневой экономики.
«Я думаю, что это связано с особенностями подсчета. Может быть, другую методику использовали, может быть, показатели немного усовершенствовали, но, наверное, это действительно так и есть. Люди больше переходят в теневую занятость, то есть больше людей занимающихся предпринимательством нелегально», — отметил он.
При этом компенсация за счет миграционного прироста маловероятна, добавил собеседник НСН, так как иностранным работникам нет особых причин переезжать в Россию на постоянное место жительства.
«Нет значимых факторов, позволяющих привлечь сюда мигрантов и прежде всего тех, в которых мы заинтересованы: русскоязычных, духовно и культурно близких к россиянам, с тем, чтобы они и остались на постоянное проживание в России. Временных трудовых мигрантов тоже мы не сможем серьезно заинтересовать, чтобы эти показатели улучшить. В азиатских и европейских странах условия труда и оплаты труда лучше, и они в основном ориентируются на эти страны. А нам их особо сейчас дополнительно заинтересовать нечем», — посетовал член СПЧ.
Евгений Бобров отметил, что тенденция ухода российских работников в тень будет продолжаться, и для противодействия ей необходимо принять меры.
«С обнищанием населения, конечно, это будет продолжаться. Какие-то меры все-таки нужны, чтобы как можно больше россиян из тени вывести в нормальную сферу. Может быть, как-то усовершенствовать патентную систему, когда люди сдают жилье, чтобы как можно больше людей из тени вывести. Здесь что-то нужно сделать. А сейчас мне кажется, государство вообще не прилагает никаких усилий, чтобы пополнить бюджет за счет таких самозанятых», — сказал собеседник агентства.
Ранее специалисты Института Гайдара и РАНХиГС выяснили, что в России резко увеличился миграционный прирост населения. В январе-апреле 2019 года прирост за счёт мигрантов составил 98 тысяч человек, что на 42% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Приток мигрантов будет продолжаться, заявил в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Причина тому, по его словам, в отсутствии грамотной демографической политики на протяжении 30 лет.
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