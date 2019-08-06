В СПЧ объяснили сокращение рабочей силы в стране уходом россиян в тень

При этом компенсация за счет миграционного прироста маловероятна, добавил собеседник НСН, так как иностранным работникам нет особых причин переезжать в Россию на постоянное место жительства.

«Нет значимых факторов, позволяющих привлечь сюда мигрантов и прежде всего тех, в которых мы заинтересованы: русскоязычных, духовно и культурно близких к россиянам, с тем, чтобы они и остались на постоянное проживание в России. Временных трудовых мигрантов тоже мы не сможем серьезно заинтересовать, чтобы эти показатели улучшить. В азиатских и европейских странах условия труда и оплаты труда лучше, и они в основном ориентируются на эти страны. А нам их особо сейчас дополнительно заинтересовать нечем», — посетовал член СПЧ.

Евгений Бобров отметил, что тенденция ухода российских работников в тень будет продолжаться, и для противодействия ей необходимо принять меры.

«С обнищанием населения, конечно, это будет продолжаться. Какие-то меры все-таки нужны, чтобы как можно больше россиян из тени вывести в нормальную сферу. Может быть, как-то усовершенствовать патентную систему, когда люди сдают жилье, чтобы как можно больше людей из тени вывести. Здесь что-то нужно сделать. А сейчас мне кажется, государство вообще не прилагает никаких усилий, чтобы пополнить бюджет за счет таких самозанятых», — сказал собеседник агентства.

Ранее специалисты Института Гайдара и РАНХиГС выяснили, что в России резко увеличился миграционный прирост населения. В январе-апреле 2019 года прирост за счёт мигрантов составил 98 тысяч человек, что на 42% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Приток мигрантов будет продолжаться, заявил в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Причина тому, по его словам, в отсутствии грамотной демографической политики на протяжении 30 лет.

