РАНХиГС: В России скоро некому будет работать

Темпы сокращения численности рабочей силы в Российской Федерации ускорились с начала текущего года. О такой тенденции по результатам исследования рынка труда сообщает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

По данным академии, за первый квартал 2019 года численность экономически активных граждан, включая работающих и желающих трудоустроиться, уменьшилась 800 тысяч человек.

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Это в несколько раз больше, чем за весь 2018 год. Как отмечает Ura.ru, сейчас рабочая сила в нашей стране насчитывает 75 миллионов человек.

По оценке РАНХиГС, нехватка рабочей силы вызвана демографическими особенностями России. Так, последнее время в стране остаётся всё меньше граждан трудоспособного возраста: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин. С 2006 года этот показатель сократился на 9%.

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