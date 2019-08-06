РАНХиГС: В России скоро некому будет работать
Темпы сокращения численности рабочей силы в Российской Федерации ускорились с начала текущего года. О такой тенденции по результатам исследования рынка труда сообщает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
По данным академии, за первый квартал 2019 года численность экономически активных граждан, включая работающих и желающих трудоустроиться, уменьшилась 800 тысяч человек.
Это в несколько раз больше, чем за весь 2018 год. Как отмечает Ura.ru, сейчас рабочая сила в нашей стране насчитывает 75 миллионов человек.
По оценке РАНХиГС, нехватка рабочей силы вызвана демографическими особенностями России. Так, последнее время в стране остаётся всё меньше граждан трудоспособного возраста: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин. С 2006 года этот показатель сократился на 9%.
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