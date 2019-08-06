РАНХиГС: В России скоро некому будет работать

Темпы сокращения численности рабочей силы в Российской Федерации ускорились с начала текущего года. О такой тенденции по результатам исследования рынка труда сообщает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

По данным академии, за первый квартал 2019 года численность экономически активных граждан, включая работающих и желающих трудоустроиться, уменьшилась 800 тысяч человек.