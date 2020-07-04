В СПЧ обвинили псковскую прокуратуру в попытке сделать из России монстра
Член Советa по прaвaм человекa при президенте России Александр Брод в эфире НСН назвал дело псковской журналистки Прокопьевой «бурей в стакане воды».
Комиссия по свободе информации Совета по правам человека при президенте России назвала абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Заявление опубликовано на сайте СПЧ. В нем говорится, что комиссия возмущена требованием прокуратуры приговорить журналистку к шести годам лишения свободы.
Член Советa по прaвaм человекa при президенте России Александр Брод назвал в эфире НСН требование обвинителей превратным толкованием законодательства.
«Абсолютно неоправданные обвинения – Светлана Прокопьева осуществляла свою профессиональную деятельность. Она не призывала к терроризму, не оправдывала терроризм, только комментировала трагический случай в Архангельске, размышляла об условиях, в связи с которыми этот инцидент стал возможен. У нас уже много писали и пишут на похожие «неудобные» темы, например, о деле «приморских партизан». Тех, кто пишет об этом, обвинять в оправдании таких преступных норм – это превратное толкование закона. Получается, что сотни журналистов, которые размышляют на эти острые темы, могут быть подвергнуты наказанию в местах, не столь отдаленных», - отметил Александр Брод.
Собеседник НСН напомнил, что абсурдность обвинения усиливается фактом принятия поправок к Конституции РФ.
«Оценивать статью Прокопьевой должно журналистское экспертное сообщество. Очень странно приписывать автору материала оправдание терроризма, обрекать его на жёсткий срок лишения свободы. Это уже привело к недоумению со сторона международных правозащитных организаций, политиков. В очередной раз страна подставляется, демонстрируя себя монстром. И это особенно абсурдно в дни, когда приняты конституционные поправки. Народ проголосовал за социально ориентированное государство, которое придерживается гуманистических ценностей. И теперь на практике всё это перечеркнуть? Надеюсь, на здравый смысл. Но суровой приговор будет, конечно, обжалован, дойдёт на Европейского суда, на зачем нам эта буря в стакане воды?» - уточнил правозащитник.
Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. Как утверждают представители прокуратуры, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Прокопьева сказала, что студента Михаила Жлобицкого, который подорвался в архангельском УФСБ, к этой трагедии подтолкнуло государство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru