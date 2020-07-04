В СПЧ обвинили псковскую прокуратуру в попытке сделать из России монстра

В МИД РФ уверены, что после США из Договора по открытому небу выйдут и другие страны

Дмитрий Козак не видит "прорыва" в переговорах по Донбассу

В Госдуме предложили в двое увеличить сумму для расчета по налоговому вычету

Кинотеатры могут открыться в начале августа

В Москву приходит жара с грозами