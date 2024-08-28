Росздравнадзор проверит данные о камерах у гинеколога в уфимской больнице

Росздравнадзор объявил о проведении проверки после появления в СМИ сообщений о том, что в кабинетах больницы №21 в Уфе в кабинете гинеколога появилась камера наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что проверка по данному факту будет проведена по поручению Минздрава РФ.

Информация о камере в гинекологическом кабинете была опубликована в Telegram-канале «Ufa_rb | Новости». Канал сослался на местную жительницу, которая указала, что камеры также были установлены в смотровом кабинете и у других специалистов.

Ранее в Росздравнадзоре объявили о проверке медпрепарата «Дексаметазон» в московских аптеках после опубликованной в СМИ информации о некачественном лекарстве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КамерыУфаПроверкаРосздравнадзорБольница

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