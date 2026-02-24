Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику
Распространение действия льготной ипотеки на арктические регионы в конце 2023 года привело к буму строительства жилья на Севере: в целом в Арктике объёмы строящегося жилья в Арктике в целом выросли на 40%, а в Мурманской области – на 1060%. Это переломный момент для всей арктической территории страны, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Арктика десятилетиями была в числе аутсайдеров по жилищному строительству — объёмы были втрое ниже среднероссийского уровня. Один инструмент — льготная ипотека — изменил ситуацию радикально. Это доказывает: люди готовы жить и работать на Севере, если государство создаёт для этого условия», — отметил парламентарий.
Если в начале 2024 года в Мурманской области строился один жилой дом на 90 квартир, то сейчас – уже около тысячи квартир.
«Мурманск — это витрина того, что это возможно. Но важно, чтобы такой же рывок совершили и другие арктические города. Жильё — это основа. Без нормального жилья никакие надбавки и льготы людей на Севере не удержат», — подчеркнул Ролик.
В октябре 2025 года правительство РФ утвердило долгосрочные планы развития 16 арктических опорных населённых пунктов до 2035 года с общим объёмом финансирования 2,9 трлн рублей. Среди них — Мурманск, Норильск, Воркута, Архангельск и другие крупные центры российской Арктики.
Льготная ипотека под 2% привела к увеличению темпов строительства и росту доступности жилья и на Дальнем Востоке, сообщает НСН.
Горячие новости
- Лунтик вместо Барби: Какие игрушки войдут в перечень для детских садов
- Стагнация и падение на 10%: Какое жилье подешевело на рынке аренды
- В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых
- Дойдет до двух миллиардов: «Салтан» Андреасяна выстрелил вопреки хейту
- Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино
- Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
- Уходим на карантин: Почему не стоит бояться весенней вспышки гриппа
- Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику
- Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России
- Не только гаджеты: Врач объяснила всплеск близорукости среди молодежи