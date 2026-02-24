Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику

Если в начале 2024 года в Мурманской области строился один жилой дом на 90 квартир, то сейчас – уже около тысячи квартир.

«Мурманск — это витрина того, что это возможно. Но важно, чтобы такой же рывок совершили и другие арктические города. Жильё — это основа. Без нормального жилья никакие надбавки и льготы людей на Севере не удержат», — подчеркнул Ролик.

В октябре 2025 года правительство РФ утвердило долгосрочные планы развития 16 арктических опорных населённых пунктов до 2035 года с общим объёмом финансирования 2,9 трлн рублей. Среди них — Мурманск, Норильск, Воркута, Архангельск и другие крупные центры российской Арктики.

Льготная ипотека под 2% привела к увеличению темпов строительства и росту доступности жилья и на Дальнем Востоке, сообщает НСН.

