Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику

Распространение действия льготной ипотеки на арктические регионы в конце 2023 года привело к буму строительства жилья на Севере: в целом в Арктике объёмы строящегося жилья в Арктике в целом выросли на 40%, а в Мурманской области – на 1060%. Это переломный момент для всей арктической территории страны, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«Арктика десятилетиями была в числе аутсайдеров по жилищному строительству — объёмы были втрое ниже среднероссийского уровня. Один инструмент — льготная ипотека — изменил ситуацию радикально. Это доказывает: люди готовы жить и работать на Севере, если государство создаёт для этого условия», — отметил парламентарий.

Если в начале 2024 года в Мурманской области строился один жилой дом на 90 квартир, то сейчас – уже около тысячи квартир.

«Мурманск — это витрина того, что это возможно. Но важно, чтобы такой же рывок совершили и другие арктические города. Жильё — это основа. Без нормального жилья никакие надбавки и льготы людей на Севере не удержат», — подчеркнул Ролик.

В октябре 2025 года правительство РФ утвердило долгосрочные планы развития 16 арктических опорных населённых пунктов до 2035 года с общим объёмом финансирования 2,9 трлн рублей. Среди них — Мурманск, Норильск, Воркута, Архангельск и другие крупные центры российской Арктики.

Льготная ипотека под 2% привела к увеличению темпов строительства и росту доступности жилья и на Дальнем Востоке, сообщает НСН.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов

