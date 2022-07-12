В Совфеде заявили, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в интервью «Парламентской газете» заявил, что власти не планируют как-либо ограничивать права и свободы россиян из-за спецоперации на Украине.
Отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения он отметил, что вполне достаточно мер законодательного характера, которые принимаются.
«Наша задача, с одной стороны, обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введём», - подчеркнул сенатор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вводить военное положение на фоне спецоперации Вооружённых сил России на Украине не планируется.
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