В Совфеде заявили, что ограничений прав и свобод из-за спецоперации не будет

Отвечая на вопрос возможности введения в России военного положения он отметил, что вполне достаточно мер законодательного характера, которые принимаются.

«Наша задача, с одной стороны, обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введём», - подчеркнул сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вводить военное положение на фоне спецоперации Вооружённых сил России на Украине не планируется.