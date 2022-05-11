Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение

Отвечая на вопрос, планируют ли власти введение военного положения на всей территории страны или в отдельных регионах, он сказал, что таких планов нет.

«Нет, этого в планах нет», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что информация о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация, являются неправдой и чушью, сообщает RT.

