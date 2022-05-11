Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вводить военное положение на фоне спецоперации Вооружённых сил России на Украине не планируется.

Военное положение на Украине продлили до 25 мая

Отвечая на вопрос, планируют ли власти введение военного положения на всей территории страны или в отдельных регионах, он сказал, что таких планов нет.

«Нет, этого в планах нет», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что информация о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация, являются неправдой и чушью, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенное ПоложениеУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
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