Более 70% работников в Москве трудятся по «удаленке»

·Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцев в свою очередь добавил, что далеко не все отрасли можно перевести на удаленный режим работы. Например, невозможно перевести на "удаленку" транспорт и строительство.

Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля.

