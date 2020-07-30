Более 70% работников в Москве трудятся по «удаленке»
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что больше 70% работников в Москве сейчас работают удаленно.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России».
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что больше 70% работников в Москве сейчас работают удаленно.
«В Москве больше 70% работников остаются на «удаленке». Частичной «удаленке», - сказала сенатор.
·Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцев в свою очередь добавил, что далеко не все отрасли можно перевести на удаленный режим работы. Например, невозможно перевести на "удаленку" транспорт и строительство.
Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru