Более 70% работников в Москве трудятся по «удаленке»

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что больше 70% работников в Москве сейчас работают удаленно.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России».

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что больше 70% работников в Москве сейчас работают удаленно.

«В Москве больше 70% работников остаются на «удаленке». Частичной «удаленке», - сказала сенатор.

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·Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцев в свою очередь добавил, что далеко не все отрасли можно перевести на удаленный режим работы. Например, невозможно перевести на "удаленку" транспорт и строительство.

Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля.

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ФОТО: pixabay.com
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