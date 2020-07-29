Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

Новый учебный год в школах России начнётся традиционно в сентябре – при условии отсутствия дополнительных рисков в отдельных регионах. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, она отметила, что во время проведения школьных линеек должно быть обеспечено соблюдение всех противоэпидемиологических мер, подчеркивает RT.