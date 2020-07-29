Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате
Новый учебный год в школах России начнётся традиционно в сентябре – при условии отсутствия дополнительных рисков в отдельных регионах. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
Кроме того, она отметила, что во время проведения школьных линеек должно быть обеспечено соблюдение всех противоэпидемиологических мер, подчеркивает RT.
Ранее стало известно, что Московский государственный университет им. Ломоносова прорабатывает три сценария начала учебного года. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, подчеркнув, что речь идёт о традиционном, смешанном и дистанционном формате.
Садовничий подчеркнул, что до сих пор говорил об оптимистичном сценарии, при котором учебный год 1 сентября начнётся в обычном режиме – пока это основной сценарий.
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