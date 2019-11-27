Экс-губернатор объяснил захват посёлковой администрации в Курской области

«Факт неприятный. Возможно, причина в том, что новая администрация области сосредоточилась при подготовке к зиме на одном городе — Курске. А в районах этому вопросу, видимо, мало уделили внимания. Допустили просчёты в подготовке к зиме. Отсюда и все последствия. Надо такую работу выполнять комплексно, как мы старились делать. В последние годы мы таких вещей не допускали. Конечно, случались небольшие аварии, но это характерно сегодня для многих регионов страны», — отметил сенатор.

Ранее НСН сообщила, что Общероссийский народный фронт обнаружил целый ряд нарушений при оказании помощи жителям Иркутской области, которые пострадали летом от паводка. Специальная мониторинговая группа была создана по поручению президента России Владимира Путина - лидера ОНФ.

Около двух третей опрошенных жителей пострадавших территорий заявили, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. В ОНФ полагают, что местные власти не справились с поручением главы государства об информировании пострадавших. Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович, в большинстве населенных пунктов до сих пор нет мобильной связи и интернета.

