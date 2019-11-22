Более 150 домов в Курске остались без теплоснабжения из-за аварии
22 ноября 201921:39
Жители центрального района Курска остались без теплоснабжения в минусовую температуру из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, в зоне отключения находятся восемь улиц, 159 жилые многоквартирных домов, в которых проживает около 20 тысяч человек. В городе в настоящее время -7 градусов.
Отмечается, что за прошедшие сутки это уже вторая авария теплосетей в этом районе Курска. Накануне ночью тепло было отключено у жителей 72 многоэтажек.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Роскосмос» сообщил о двух приближающихся к Земле астероидах
- Юмашев оценил шансы ухода Путина с поста президента в 2024 году
- Медведев выдвинул идею трансформации четырехдневной рабочей недели
- Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина
- Путин призвал улучшить экономический рост в России