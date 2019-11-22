Более 150 домов в Курске остались без теплоснабжения из-за аварии

Жители центрального района Курска остались без теплоснабжения в минусовую температуру из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, в зоне отключения находятся восемь улиц, 159 жилые многоквартирных домов, в которых проживает около 20 тысяч человек. В городе в настоящее время -7 градусов.

Отмечается, что за прошедшие сутки это уже вторая авария теплосетей в этом районе Курска. Накануне ночью тепло было отключено у жителей 72 многоэтажек.



