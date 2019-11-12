В ОНФ уличили иркутских чиновников в срыве оказания помощи жителям после паводка

Общероссийский народный фронт обнаружил целый ряд нарушений при оказании помощи жителям Иркутской области, которые пострадали летом от паводка. Результаты трёхмесячных наблюдений за ситуации представлены сегодня общественности в Иркутске. Специальная мониторинговая группа была создана по поручению президента России Владимира Путина - лидера ОНФ.

Около двух третей опрошенных жителей пострадавших территорий заявили, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. В ОНФ полагают, что местные власти не справились с поручением главы государства об информировании пострадавших. Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович, в большинстве населенных пунктов до сих пор нет мобильной связи и интернета.

Проблемы с получением компенсаций вообще коснулись подавляющего большинства опрошенных. До 90% не получили в полном объеме положенных выплат.