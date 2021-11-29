В Совфеде уточнили, введут ли дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах

Дополнительные нормы об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах в России вводить не будут. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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По словам сенатора, необходимые пункты уже прописаны в действующем законодательстве, отмечает RT.

«Нет, уже есть все», — рассказал Клишас РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных нововведениях, касающихся невыполнения законов о QR-кодах.

Законопроекты об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, были внесены в Госдуму 12 ноября, напоминает Ura.ru. Ожидается, что 16 декабря законопроекты рассмотрят в первом чтении. По данным СМИ, проекты могут принять до 1 февраля следующего года.

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ФОТО: Анна резникова
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