Меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 285 млн рублей

Аукционный дом Propstore продал световой меч героя франшизы «Звёздные войны» Дарта Вейдера. Об этом сообщает телеканал ABC.

Фигуристка Трусова продала свои олимпийские коньки

Отмечается, что данный меч использовался в двух фильмов из первой трилогии режиссёра Джордж Лукас, а именно в четвёртом и пятом эпизодах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Начальная цена лота составляла 500 тысяч долларов. Новый владелец меча заплатил за него 3,65 млн долларов - 285,1 млн рублей по текущему курсу.

Ранее хлыст из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) был продан на аукционе за 525 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

