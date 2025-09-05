Меч Дарта Вейдера продали на аукционе за 285 млн рублей

Отмечается, что данный меч использовался в двух фильмов из первой трилогии режиссёра Джордж Лукас, а именно в четвёртом и пятом эпизодах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Начальная цена лота составляла 500 тысяч долларов. Новый владелец меча заплатил за него 3,65 млн долларов - 285,1 млн рублей по текущему курсу.

Ранее хлыст из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) был продан на аукционе за 525 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

