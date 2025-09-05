Легкомоторный самолет упал в Подмосковье

Легкомоторный самолёт упал в Московской области. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация муниципального округа Луховицы.

Уточняется, что трагедия произошла в деревне Ильясово, где находится частный аэродром.

«Известно, что машиной управлял 65-летний пилот. Он погиб», - говорится в сообщении.

Источники ТАСС в экстренных службах указали, что речь идёт о легкомоторном самолёте «Авиатика», причиной трагедии стала ошибка пилотирования.

Ранее в Тамбовской области в результате жёсткой посадки погиб пилот легкомоторного самолёта-опрыскивателя, сообщает RT.

ФОТО: ГУ МЧС России по Московской области
ТЕГИ:ПроисшествиеПогибшиеМосковская ОбластьКрушение Самолета

