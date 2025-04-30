В Совфеде рассказали про новую схему обмана от мошенников

Он заявил, что преступники представляются по телефону сотрудниками органов социальной защиты или районной администрации. Затем они просят продиктовать персональные данные пожилых людей для якобы оформления специальных выплат и льгот в честь праздника Победы.

По словам Шейкина, злоумышленники активно давят на жертв и говорят, что деньги сгорят, если срочно не предоставить им информацию. Он добавил, что обманщики могут использовать и другие схемы. Среди них создание фальшивых сайтов и рассылка сообщений на электронные почты с призывом отправить персональные данные для получения компенсации от государства.

Ранее россиян предупредили об еще одной схеме мошенничества в преддверии Дня Победы, напоминает НСН.

