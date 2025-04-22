Мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ
Преступники начали воровать данные у школьников с помощью поддельных сайтов с ответами для ОГЭ и ЕГЭ, сообщают РИА Новости с ссылкой на руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина.
Он отметил, что мошенники создали больше 100 сайтов и несколько десятков Telegram-каналов для кражи личных данных учеников. По его словам, схема очень простая: жертву просят оплатить услуги и указать данные своей банковской карты. После этого преступники перестают выходить на связь, добавил Аникушин.
Эксперт напомнил, что купить ответы на ЕГЭ невозможно. Материалы для экзаменов хранятся в специальном помещении, которое оснащено круглосуточным видеонаблюдением. Данные также зашифрованы до проведения проверки.
Ранее ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска Алексей Лобарев заявил НСН, что мошенники теперь переключились на детей, потому что «работать» со взрослыми стало сложнее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram начал активно блокировать закрытые чаты с утекшими базами данных
- Выступление Ирины Хакамады в Казани отменили из-за жалоб родных бойцов СВО
- Российская армия освободила Сухую Балку в ДНР
- Песков: Путин не приедет на похороны папы римского Франциска
- В Кремле призвали юридически расчистить препятствия для переговоров с Украиной
- Человек упал на пути Калужско-Рижской линии московского метро
- Россия запустит на низкую орбиту 240 спутников ГЛОНАСС с 2030 года
- Бренд Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
- Мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ
- Фон дер Ляйен заявила об очередях из стран для сотрудничества с ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru