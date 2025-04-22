Мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ

Преступники начали воровать данные у школьников с помощью поддельных сайтов с ответами для ОГЭ и ЕГЭ, сообщают РИА Новости с ссылкой на руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина.

В Москве пресекли деятельность банды медицинских мошенников

Он отметил, что мошенники создали больше 100 сайтов и несколько десятков Telegram-каналов для кражи личных данных учеников. По его словам, схема очень простая: жертву просят оплатить услуги и указать данные своей банковской карты. После этого преступники перестают выходить на связь, добавил Аникушин.

Эксперт напомнил, что купить ответы на ЕГЭ невозможно. Материалы для экзаменов хранятся в специальном помещении, которое оснащено круглосуточным видеонаблюдением. Данные также зашифрованы до проведения проверки.

Ранее ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска Алексей Лобарев заявил НСН, что мошенники теперь переключились на детей, потому что «работать» со взрослыми стало сложнее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕГЭШколаМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры