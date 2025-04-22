Мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ

Он отметил, что мошенники создали больше 100 сайтов и несколько десятков Telegram-каналов для кражи личных данных учеников. По его словам, схема очень простая: жертву просят оплатить услуги и указать данные своей банковской карты. После этого преступники перестают выходить на связь, добавил Аникушин.

Эксперт напомнил, что купить ответы на ЕГЭ невозможно. Материалы для экзаменов хранятся в специальном помещении, которое оснащено круглосуточным видеонаблюдением. Данные также зашифрованы до проведения проверки.

Ранее ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска Алексей Лобарев заявил НСН, что мошенники теперь переключились на детей, потому что «работать» со взрослыми стало сложнее.

