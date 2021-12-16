В Совфеде рассказали, почему опасно покупать красную икру «с рук»

Покупка красной икры «с рук», то есть, у браконьеров, может обернуться проблемами со здоровьем, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилу Талабаеву.

СМИ: в России может подорожать красная икра

По ее словам, браконьеры заготавливают икру без какого-либо санитарного контроля. «Взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили, и никакого санитарного контроля. Это опасно», — заявила сенатор.

Она отметила, что незаконные производители деликатеса в основном ловят рыбу, не давая ей зайти на нерест, после чего выбрасывают.

Предложение красной икры на российском рынке покрывает все потребности, предпосылок для роста цен на нее нет и вскоре цены скорректируются. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СовфедРыбаИкра
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры