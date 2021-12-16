В Совфеде рассказали, почему опасно покупать красную икру «с рук»

По ее словам, браконьеры заготавливают икру без какого-либо санитарного контроля. «Взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили, и никакого санитарного контроля. Это опасно», — заявила сенатор.

Она отметила, что незаконные производители деликатеса в основном ловят рыбу, не давая ей зайти на нерест, после чего выбрасывают.

Предложение красной икры на российском рынке покрывает все потребности, предпосылок для роста цен на нее нет и вскоре цены скорректируются. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

