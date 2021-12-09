В рыбохозяйственной ассоциации пообещали снижение цен на красную икру
Предложение красной икры на российском рынке покрывает все потребности, предпосылок для роста цен на нее нет и вскоре цены скорректируются.
Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Он пояснил, что сильный скачек цен на икру связан с экспортом, а также на фоне беспокойства относительно сбоя поставок. Однако, по словам Зверева, объем мороженой икры закроет все потребности, передает РИА Новости.
Глава ассоциации заявил, что не видит оснований для повышения цен также и на рыбу. По его словам, объем вылова по всем сортам «довольно хороший».
Ранее сообщалось, что цена на красную икру в ноябре за килограмм превысила 5 тысяч рублей, что является историческим максимумом. Рост стоимости за год составил 25,9%.
И без того рекордные цены на икру лососевых рыб в этом году продолжат расти: к Новому году они увеличатся ещё на 8-10%, заявила ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, за последние несколько лет цены настолько стали завышенными, что красная икра стала исключительно праздничным продуктом.
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