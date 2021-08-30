СМИ: в России может подорожать красная икра

Большой улов лососевых вряд ли приведет к удешевлению красной икры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

По данным Росрыболовства, в 2021 году уже выловили 474,3 тысячи тонн лососевых, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Однако источник издания заявил, что некоторые производители могут придерживать поставки сырья, чтобы избежать обвала цен.

Директор Северо-Восточной компании Роман Хомутов отметил, что в текущем году максимальные оптовые цены на красную икру были в начале путины, 1 июня - пять тысяч рублей за килограмм. В настоящее время стоимость стабилизировалась на уровне три тысячи рублей, однако уже начала расти.

К факторам, которые могут стать причиной подорожания красной икры, Хомутов отнёс увеличение спроса в Японии на фоне пандемии. Также он отметил закрытие китайского рынка и перегруженные в этой связи холодильные мощности во Владивостоке, из-за чего быстрая доставка сырья возможна только самолётом, что, естественно, дороже.

В Северо-Восточной компании прогнозируют, что к новогодним праздникам стоимость килограмма красной икры может вырасти до четырёх тысяч рублей в оптовом звене и до шести тысяч рублей - в рознице. Хомутов при этом не исключил, что если японские клиенты выкупят всё мороженое сырье, то цены вырастут до рекордных значений.

Ранее стоимость красной икры в России побила десятилетний рекорд, сообщают «Невские новости». В апреле 2021 года цена килограмма этого продукта составила 4,7 тысячи рублей.

