В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19

Первую фазу вакцинации от коронавирусной инфекции уже прошли 12 сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. При этом, он призвал коллег активнее участвовать в прививочной кампании, пишет РИА Новости.

Его поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала сенаторов думать о здоровье и не затягивать с вакцинацией от COVID-19, напомнив, что прививка – дело добровольное.