В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от COVID-19
Первую фазу вакцинации от коронавирусной инфекции уже прошли 12 сенаторов и 17 сотрудников аппарата Совфеда. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. При этом, он призвал коллег активнее участвовать в прививочной кампании, пишет РИА Новости.
Его поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала сенаторов думать о здоровье и не затягивать с вакцинацией от COVID-19, напомнив, что прививка – дело добровольное.
Между тем, накануне стало известно, что пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусной инфекцией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС. В начале декабря он рассказал, что с начала эпидемии коронавирусом переболело 144 парламентария. По его данным, по состоянию на 8 декабря, в больницах находились 15 депутатов.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал зал заседаний Госдумы "красной зоной". Он отметил, что там наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер», и предложил давать депутатам специальные костюмы и скафандры, отмечает Ura.ru.
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