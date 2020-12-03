Вакцинация от коронавируса началась в Совфеде

Организованная вакцинация членов Совета Федерации началась в подведомственных поликлиниках верхней палаты. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, желание привиться препаратами «Спутник V» и «Эпиваккорона» изъявили 86 сенаторов. Не всем рекомендовано делать прививку в силу возраста и прочих заболеваний. Решение принимает за себя каждый сенатор, исходя из рекомендаций медиков, передает RT.