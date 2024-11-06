«Не брезгают ничем!»: Россиянам рассказали, как защититься от кибермошенников

«Точных цифр, думаю, нет ни у кого, но последствия можно видеть. Сразу после начала спецоперации начался хакерский популизм, когда была куча атак. Результатом этого стала массовая утечка данных в июле-августе 2022 года. Чтобы понять, насколько такие утечки серьезны, я бы не стал замыкаться на цифрах. Цифры, конечно, впечатляют, но реальные судьбы и трагедии людей более отражают важность этой проблемы. Во многом сыграла роль людская беспечность. В период пандемии мы тоже много чего отдали интернету, потому что стали тотально “цифровыми”. Если несколько лет назад нам звонили какие-то жулики, они не называли нас по имени, не пытались вывести нас из состояния равновесия и воспользоваться нашей минутной слабостью, чтобы перехватить управление нами, то сейчас все поменялось», — сказал Седов.

Собеседник НСН добавил, что на руку злоумышленникам играет и технология дипфейков.

«Появилась технология дипфейков, как сложных, так и простых. Пример простого дипфейка — когда в Telegram приходит якобы с адреса руководителя распоряжение кому-то что-то сделать. Надо еще иметь внутренний стержень, чтобы спросить у своего “руководителя”, чем он докажет свой статус. Кроме того, мы забыли про те ресурсы, которыми мы не управляем. Например, каждый из нас что-то заказывал онлайн. Одна-две покупки — и мы забыли про этот ресурс, а какова судьба наших данных на нем? Отмечу, что злоумышленники не брезгают ничем. По самым незначительным данным они могут найти полную информацию о человеке», — добавил эксперт.

В заключение Седов рассказал, как не попасться на удочку мошенников.

«Не стоит держать крупные суммы денег на тех картах, которыми мы расплачиваемся. У нас есть корреспондентские счета, на которые можно внести большие суммы, где они обрастают процентами и лежат в большей безопасности. Не стоит также привязывать карты при онлайн-операциях. Кроме того, никто не отменял парольную защиту. Замечу, что в группе риска находятся те, кто верит в то, что с ними такого никогда не случится. Надо понять, что в интернете все равны. Нужно иметь очень сильное критическое мышление, которое нужно постоянно тренировать. Есть такой формат, как киберучения. Они подразумевают обсуждение дома, что делать в той или иной ситуации. Реальные истории будут отличаться от обсуждаемых, но умение говорить в формате “что будет, если…” учит людей, что любую стрессовую ситуацию нужно хотя бы на две минуты “поставить на паузу”, посоветоваться с родственниками или хотя бы со своим отражением в зеркале. Это уже поможет найти несостыковки и не реагировать на выпады жуликов», — подытожил он.

Ранее в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий заявили, что мошенники стали все чаще представляться сотрудниками службы поддержки Telegram, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

