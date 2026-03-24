В Совфеде призвали что-то делать с электросамокатами

Участники слушаний выступили за скорейшее принятие анонсированных поправок к правилам дорожного движения и КоАП, которыми ужесточаются правила пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и вводится их государственная регистрация. В настоящее время в правилах определены только термин «СИМ» и некоторые обязанности владельцев самокатов, а штраф за нарушения правил не превышает 1,5 тыс. руб.

Участники слушаний в Совфеде выступили за скорейшее принятие поправок. В Минтрансе обещали представить текст поправок в июне 2026 года.

Отмечается, что в 2025 году на арендных самокатах было совершено 243 млн поездок, 90% из них — в транспортных, а не развлекательных целях.

В России сейчас около шести тысяч велодорожек, а необходимо 350 тысяч, на это уйдет более 20 лет, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

