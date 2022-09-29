В Совфеде признали расхождение законов о правилах выезда военнообязанных из страны

Однако, как отметил сенатор, подобные ограничения предусмотрены федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», россиянам, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов.

Позднее он пояснил, сославшись на разъяснение Минобороны РФ, что так как мобилизация частичная, то норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. Это значит, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

