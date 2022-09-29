В Совфеде признали расхождение законов о правилах выезда военнообязанных из страны

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас признал, что в российском законодательстве относительно возможности покидать страну для военнообязанных граждан существуют расхождения.

Как уточнил сенатор, в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Запрет не касается граждан, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку, подчеркнул Клишас в своем Telegram-канале.

Володин: Состоящим на воинском учете запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов

Однако, как отметил сенатор, подобные ограничения предусмотрены федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», россиянам, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов.

Позднее он пояснил, сославшись на разъяснение Минобороны РФ, что так как мобилизация частичная, то норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. Это значит, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:ЗаконАндрей Клишас
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