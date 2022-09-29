В Совфеде признали расхождение законов о правилах выезда военнообязанных из страны
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас признал, что в российском законодательстве относительно возможности покидать страну для военнообязанных граждан существуют расхождения.
Как уточнил сенатор, в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Запрет не касается граждан, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку, подчеркнул Клишас в своем Telegram-канале.
Однако, как отметил сенатор, подобные ограничения предусмотрены федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», россиянам, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов.
Позднее он пояснил, сославшись на разъяснение Минобороны РФ, что так как мобилизация частичная, то норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. Это значит, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Песков рассказал о договорах о вступлении в состав России
- Песков: документы о вступлении в РФ новых территорий подпишут 30 сентября
- Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов
- Мобильный пункт военкомата развернули в Саратовской области на границе с Казахстаном
- Липецкий военком объяснил ошибки частичной мобилизации
- Российские магазины Lego откроются под названием «Мир кубиков»
- Кадыров заявил о продолжении наступления на херсонском направлении
- Депутатов Госдумы пригласили в пятницу на мероприятие с участием Путина
- В Совфеде признали расхождение законов о правилах выезда военнообязанных из страны
- Володин: Запрет выезда состоящих на учете не применяется при частичной мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru