В Совфеде обеспокоены ростом ожирения среди школьников

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что на рост числа учащихся с лишним весом влияет нездоровое питание в школах.

«Школьное питание - одна из важнейших проблем, большую часть жизни ребенок проводит там. К сожалению, мы видим рост ожирения среди детей, это впоследствии приводит к осложнениям других заболеваний, таких, например, как сахарный диабет. На законодательном уровне давно ведется работа, готовится проект о безопасном школьном питании», - рассказала он.

Ранее во время пресс-конференции НСН координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко сообщил, что директора школ должны получать и расходовать субсидии на питание отдельно от других средств.

