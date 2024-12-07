В Совфеде предложили заменить СМС-коды при платежах на цифровую подпись

Он также призвала обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества. Он отметил, что пользователь должен раз в месяц обязательно просматривать информацию о самых популярных схемах, которые используют мошенники в том или ином мессенджере. Также он предложил сделать такие информационные вставки обязательными при скачивании приложения.

Так, самыми популярными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры якобы от правоохранителей и Центрального банка (ЦБ) РФ с уговорами перевести деньги на безопасный счет. Об этом ранее рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «Радиоточка НСН».

