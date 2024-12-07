В Совфеде предложили заменить СМС-коды при платежах на цифровую подпись
В Совфеде предложили заменить СМС-коды при подтверждении платежа на цифровую подпись. С заявлением выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин.
По его словам, это позволит избежать целого ряда мошеннических схем. Он отметил, что сегодня злоумышленники придумывают разные способы выманивания этого кода у россиян, граждане теряют средства и личные данные.
Он также призвала обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества. Он отметил, что пользователь должен раз в месяц обязательно просматривать информацию о самых популярных схемах, которые используют мошенники в том или ином мессенджере. Также он предложил сделать такие информационные вставки обязательными при скачивании приложения.
Так, самыми популярными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры якобы от правоохранителей и Центрального банка (ЦБ) РФ с уговорами перевести деньги на безопасный счет. Об этом ранее рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «Радиоточка НСН».
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