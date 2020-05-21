В Совфеде предложили законодательно установить понятие «самоизоляция»

В Совете Федерации намерены дать легальное определение понятию «самоизоляция», а также предусмотреть порядок установления этого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Об это пишет РИА Новости, отмечая, что с предложением выступил комитет верхней палаты по конституционному законодательству. Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова пояснила, что поправки предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Она подчеркнула, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции россиян в законодательстве не прописаны, сообщает РЕН ТВ.