В Совфеде предложили законодательно установить понятие «самоизоляция»
В Совете Федерации намерены дать легальное определение понятию «самоизоляция», а также предусмотреть порядок установления этого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Об это пишет РИА Новости, отмечая, что с предложением выступил комитет верхней палаты по конституционному законодательству. Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова пояснила, что поправки предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Она подчеркнула, что в связи с пандемией все меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции россиян в законодательстве не прописаны, сообщает РЕН ТВ.
Кстати, ранее аналитический центр НАФИ выяснил, чем жители России занимаются на самоизоляции. Проведенный опрос показал, что большинство наших соотечественников посвящают время домашним делам, а также продолжают работать – в основном удаленно.
Саморазвитию и обучению своё время уделили 36% респондентов – они занимаются изучением иностранных языков и программированием. Кроме того, выяснилось, что 26% опрошенных занимались спортом, а 22% — детьми, подчеркивает RT.
Также в НАФИ отметили, что почти четверть (23%) россиян рассказали, что в период самоизоляции помогали другим и занимались благотворительностью.
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