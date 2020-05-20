Голикова разрешила ослабить ограничения из-за COVID-19 почти 20 регионам

Перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, могут сразу 17 регионов России. Как пишет РИА Новости, об этом во время заседания Совета Федерации заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако в 13 регионах, по её словам, показатель выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения превышает общероссийский уровень.