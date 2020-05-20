Голикова разрешила ослабить ограничения из-за COVID-19 почти 20 регионам
Перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, могут сразу 17 регионов России. Как пишет РИА Новости, об этом во время заседания Совета Федерации заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Однако в 13 регионах, по её словам, показатель выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения превышает общероссийский уровень.
Между тем, в конце минувшей недели мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений заявил, что в действующем режиме нужно пожить еще неделю-другую. Градоначальник подчеркнул, что это время потребуется для того, чтобы посмотреть, как «аукнутся» майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек в Москве.
При этом, Собянин напомнил, что с12 мая в Москве возобновили работу организации в сфере промышленности и строительства. На рабочие места вернулись около 500 тысяч москвичей. Также он добавил, что пока власти столицы не собираются разрешать работу салонов красоты и парикмахерских из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса.
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