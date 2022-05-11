В России хотят ограничить скорость всех электросамокатов
Ограничение скорости до 25 километров в час могут установить на всех ввозимых в Россию электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, введения таких правил добиваются Минпромторг, мэрия Москвы и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Ожидается, что меры сертификации электросредств индивидуальной мобильности установят в новом ГОСТе.
Функция ограничения скорости уже есть в кикшеринговых самокатах, аналогичные ограничения введут для устройств из магазинов. В поставляемых в РФ электрических СИМ появится встроенный ограничитель скорости, система спутникового слежения, функция автоматического замедления движения в парках.
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