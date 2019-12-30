В Совфеде предложили упростить открытие семейных детских садов

Например, так как семейные дошкольные группы располагаются преимущественно в жилых квартирах, то к ним можно применить сразу два пункта правил по противопожарной защите. На практике чаще применяют те же требования, что к частным образовательным учреждениям с условиями – группа должна находится на первом или втором этаже здания I и II степени огнестойкости в квартирах с двухсторонней ориентацией. Сенатор убежден, что это излишнее требование и в связи с этим обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с инициативой рассмотреть возможность уточнить требования и применять к таким детским семейным садам только пункт правил, касающийся жилых помещений жилых домов.

Кроме того представитель Совфеда обратился к министру просвещения Ольге Васильевой, руководителю Роспотрбенадзора Анне Поповой и направил письмо заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой с просьбой взять эти вопросы под личный контроль.

Кутепов отмечает, что развитие детских семейных садов особенно важно в условиях нехватки мест в детских садах и яслях традиционного типа. Кроме того, поддержка таких групп способствует как сохранению трудовой занятости женщин, так и повышению мотивации к рождению большего числа детей в семье.

