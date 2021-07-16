В Совфеде предложили создать дорожки для электросамокатов вдоль трасс
Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил создавать дорожки для скоростных самокатов вдоль автотрасс. Это позволит развивать хорошую скорость - до 30 километров в час, и обеспечит безопасность пешеходов, считает сенатор.
«В парках, в жилой зоне скорость самокатов не должна превышать 15 километров в час», - считает законодатель», - заявил Васильев РИА Новости.
Он заявил, что за таким видом транспорта будущее, особенно если говорить о больших городах. Сенатор отметил удобство и доступность такого вида транспорта. По его словам, на электросамокате мобильным гражданам, удобно добираться, например, на работу.
«Главное в этом развитии транспортного разнообразия - обеспечить безопасность и пешеходов, и тех, кто пользуется новыми средствами передвижения»,- резюмировал сенатор.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, к чему может привести неумелая езда на электросамокате.
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