В Совфеде предложили создать дорожки для электросамокатов вдоль трасс

«В парках, в жилой зоне скорость самокатов не должна превышать 15 километров в час», - считает законодатель», - заявил Васильев РИА Новости.

Он заявил, что за таким видом транспорта будущее, особенно если говорить о больших городах. Сенатор отметил удобство и доступность такого вида транспорта. По его словам, на электросамокате мобильным гражданам, удобно добираться, например, на работу.

«Главное в этом развитии транспортного разнообразия - обеспечить безопасность и пешеходов, и тех, кто пользуется новыми средствами передвижения»,- резюмировал сенатор.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, к чему может привести неумелая езда на электросамокате.

