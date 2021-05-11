В Совфеде предложили повысить возраст владения оружием до 21 года

В России стоит повысить возраст владения оружием до 21 года. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он также отметил, что необходимо более строго относиться к справкам о состоянии здоровья покупателя оружия.

«Слетел с катушек». Ветеран ФСБ объяснил бойню в казанской школе

Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов отметил, что 21 год – самый оптимальный вариант.

Накануне утром произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Стрельбу устроил выпускник этого учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. По данным СМИ, он был вооружен ружьем Hatsan Escort, разрешение на которое получил 28 апреля 2021 года. Незадолго до нападения Гаявиев завел Telegram-канал, в котором сообщил о своих планах. На допросе после задержания он заявил, что осознал себя богом, «ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СовфедОружие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры