В Совфеде предложили повысить возраст владения оружием до 21 года
В России стоит повысить возраст владения оружием до 21 года. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он также отметил, что необходимо более строго относиться к справкам о состоянии здоровья покупателя оружия.
Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов отметил, что 21 год – самый оптимальный вариант.
Накануне утром произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Стрельбу устроил выпускник этого учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. По данным СМИ, он был вооружен ружьем Hatsan Escort, разрешение на которое получил 28 апреля 2021 года. Незадолго до нападения Гаявиев завел Telegram-канал, в котором сообщил о своих планах. На допросе после задержания он заявил, что осознал себя богом, «ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru