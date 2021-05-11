В Совфеде предложили повысить возраст владения оружием до 21 года

В России стоит повысить возраст владения оружием до 21 года. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он также отметил, что необходимо более строго относиться к справкам о состоянии здоровья покупателя оружия.