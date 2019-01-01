В Совфеде предложили отказаться от видеокамер на ЕГЭ ради кондиционеров
Первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре отметила на пресс-конференции НСН важность комфортных условий при сдаче ЕГЭ.
Школьникам, сдающим Единый государственный экзамен, необходимо обеспечить комфортные условия, пусть даже за счёт средств контроля за всевозможными нарушениями. Такое мнение на пресс-конференции НСН высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«По тем же условиям кондиционирования, может быть, сейчас где-то сэкономить средства на лишние видеокамеры, отказаться от чего-то в пользу того, чтобы, прежде всего, создать хорошие условия. Мы не говорим о том, чтобы в какие-то уникальные условия ребят поместить, но чтобы там была нормальная температура, спокойная обстановка, не было излишней нервозности, не было предвзятого отношения», — сказала сенатор.
Ранее член Совфеда рассказала на пресс-конференции НСН о положительных итогах многолетнего опыта с единым госэкзаменом в стране.
Напомним, что 13 июня завершились последние массовые экзамены основной кампании ЕГЭ-2019. До 1 июля остаются резервные дни для сдачи предметов. Основная волна ЕГЭ началась в России 27 мая.
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