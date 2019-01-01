В Совфеде предложили отказаться от видеокамер на ЕГЭ ради кондиционеров

Школьникам, сдающим Единый государственный экзамен, необходимо обеспечить комфортные условия, пусть даже за счёт средств контроля за всевозможными нарушениями. Такое мнение на пресс-конференции НСН высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«По тем же условиям кондиционирования, может быть, сейчас где-то сэкономить средства на лишние видеокамеры, отказаться от чего-то в пользу того, чтобы, прежде всего, создать хорошие условия. Мы не говорим о том, чтобы в какие-то уникальные условия ребят поместить, но чтобы там была нормальная температура, спокойная обстановка, не было излишней нервозности, не было предвзятого отношения», — сказала сенатор.

Ранее член Совфеда рассказала на пресс-конференции НСН о положительных итогах многолетнего опыта с единым госэкзаменом в стране.

Напомним, что 13 июня завершились последние массовые экзамены основной кампании ЕГЭ-2019. До 1 июля остаются резервные дни для сдачи предметов. Основная волна ЕГЭ началась в России 27 мая.

