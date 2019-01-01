Школьников перестали запугивать ЕГЭ

Подводя итоги проведения ЕГЭ в 2019 году, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила на пресс-конференции НСН изменения в восприятии единого государственного экзамена школьниками и родителями.

«Постепенно ушли от ситуации запугивания до того, что нужно стать другом, наставником ребенку, и что не нужно его пугать ЕГЭ, как некой страшилкой, а приучить к мысли, что это нормальный процесс проверки знаний, к которому действительно нужно готовиться. Как важный момент, все-таки мы ушли от этого бесконечного запугивания детей, хотя это решило пока всех проблем. Дети продолжают бояться и находиться в ситуации стресса», — рассказала сенатор.

Среди других положительных моментов сенатор отметила отход от «угадайки» в процессе сдачи ЕГЭ, а также обосновала пользу единого госэкзамена тем, что больше выпускников из регионов РФ получили возможность поступать в ведущие вузы страны.

Напомним, что 13 июня завершились последние массовые экзамены основной кампании ЕГЭ-2019. До 1 июля остаются резервные дни для сдачи предметов. Основная волна ЕГЭ началась в России 27 мая.

