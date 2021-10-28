В Совфеде предложили комплексный подход к борьбе с коронавирусом
Распространение COVID-19 можно остановить только с помощью применения комплекса санитарных мер. Об этом рассказал заслуженный врач, член комитета по социальной политике Совфеда Владимир Круглый.
Круглый напомнил, что режим нерабочих дней сам по себе не снизит заболеваемость, поскольку люди продолжают посещать места, в которых могут заразиться. Врач предложил ограничить доступ непривитых, туда, где возможно заражение, включая магазины. «Это с одной стороны мотивирует какую-то часть людей к тому, чтобы сделать прививку, а с другой стороны – это защитит их от риска заболеть», - отметил сенатор.
При этом Круглый напомнил, что властям стоит ужесточить требования к масочному режиму. Он также предположил возможность введение комендантского часа, однако напомнил, что эта мера не столь эффективна, как ограничение доступа непривитых.
«Ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в местах скопления людей – это крайне важно. Особенно на транспорте, потому что это место заражения. <...> Мне кажется, что более действенный запрет массовых мероприятий, запрет работы супермаркетов, магазинов или доступа туда невакцинированных людей», - рассказал врач в эфире «Радио 1».
При этом Круглый напомнил, что врачи и больницы уже не справляются с потоком заболевших, что влечет за собой увеличение смертности. Он подчеркнул, что власти будут вынуждены продлить локдаун, если россияне не проявят сознательность.
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