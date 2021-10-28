В Совфеде предложили комплексный подход к борьбе с коронавирусом

При этом Круглый напомнил, что властям стоит ужесточить требования к масочному режиму. Он также предположил возможность введение комендантского часа, однако напомнил, что эта мера не столь эффективна, как ограничение доступа непривитых.

«Ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в местах скопления людей – это крайне важно. Особенно на транспорте, потому что это место заражения. <...> Мне кажется, что более действенный запрет массовых мероприятий, запрет работы супермаркетов, магазинов или доступа туда невакцинированных людей», - рассказал врач в эфире «Радио 1».

При этом Круглый напомнил, что врачи и больницы уже не справляются с потоком заболевших, что влечет за собой увеличение смертности. Он подчеркнул, что власти будут вынуждены продлить локдаун, если россияне не проявят сознательность.