В Совфеде попросили Генпрокуратуру проверить автора заявления на певца Шамана
Сенатор Елена Афанасьева заявила, что Генпрокуратуре РФ следует разобраться, кто написал заявление с требованием проверить творчество певца Ярослава Дронова (Shaman) на наличие признаков разжигания межнациональной розни, сообщает ТАСС.
По её словам, «наезд на артиста», исполняющего патриотические песни, и есть «разжигание розни по отношению к русским, ущемление и унижение одной из государствообразующих наций».
«Это желание запугать русских по национальности, запретить им упоминать о своих традициях и своей истории, поддержка русофобии, которая сейчас процветает на Западе, и её нам пытаются насадить в Российской Федерации», - подчеркнула Афанасьева.
Она добавила, что авторы заявления и есть «радикалы, которые работают внутри нашей страны».
Ранее Дронов заявил, что житель Тульской области потребовал проверить его песню «Я русский» на экстремизм, сообщает НСН.
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