В Совфеде попросили Генпрокуратуру проверить автора заявления на певца Шамана

По её словам, «наезд на артиста», исполняющего патриотические песни, и есть «разжигание розни по отношению к русским, ущемление и унижение одной из государствообразующих наций».

«Это желание запугать русских по национальности, запретить им упоминать о своих традициях и своей истории, поддержка русофобии, которая сейчас процветает на Западе, и её нам пытаются насадить в Российской Федерации», - подчеркнула Афанасьева.

Она добавила, что авторы заявления и есть «радикалы, которые работают внутри нашей страны».

Ранее Дронов заявил, что житель Тульской области потребовал проверить его песню «Я русский» на экстремизм, сообщает НСН.