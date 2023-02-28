Полиция явилась к родственникам SHAMAN по делу о проверке на экстремизм
Сотрудники правоохранительных органов пришли к родственникам исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) по месту его регистрации в городе Тула, где проживают бабушка и дедушка певца. Визит сотрудников МВД связан с заявлением по поводу проверки композиции «Я русский» на экстремизм. Об этом сообщило издание KP.RU.
Полицейский попросил Дронова дистанционно составить объяснительную, поскольку сам исполнитель проживает в Москве.
Артист в своем Telegram-канале заявил, что утверждение «я — русский» означает сопричастность к общей великой культуре и истории, а также духовную близость с миллионами людей, считающих Россию Родиной. К посту SHAMAN прикрепил фотографию заявления.
Дронов добавил, что песня «Я русский» прозвучала в эфире Первого канала в новогоднюю ночь сразу после обращения президента и прошла все требуемые проверки.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин осудил принуждение молодых артистов исполнять патриотические песни. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
- Аналитики подсчитали объем средств маткапитала, потраченный на погашение ипотеки
- МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах
- Спрос на «Виагру» в России вырос в полтора раза
- СМИ: Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Туапсе
- Полиция явилась к родственникам SHAMAN по делу о проверке на экстремизм
- Песков: Путин не делал заявлений о выдвижении на президентские выборы
- СМИ: В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19
- Премьер Мали: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты
- Роскомнадзор проверит публикации о субкультуре «ЧВК Редан»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru