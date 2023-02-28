Полиция явилась к родственникам SHAMAN по делу о проверке на экстремизм

Сотрудники правоохранительных органов пришли к родственникам исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) по месту его регистрации в городе Тула, где проживают бабушка и дедушка певца. Визит сотрудников МВД связан с заявлением по поводу проверки композиции «Я русский» на экстремизм. Об этом сообщило издание KP.RU.

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Полицейский попросил Дронова дистанционно составить объяснительную, поскольку сам исполнитель проживает в Москве.

Артист в своем Telegram-канале заявил, что утверждение «я — русский» означает сопричастность к общей великой культуре и истории, а также духовную близость с миллионами людей, считающих Россию Родиной. К посту SHAMAN прикрепил фотографию заявления.

Дронов добавил, что песня «Я русский» прозвучала в эфире Первого канала в новогоднюю ночь сразу после обращения президента и прошла все требуемые проверки.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин осудил принуждение молодых артистов исполнять патриотические песни. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЭкстремизмПолицияПевец
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