Песню SHAMAN «Я русский» требуют проверить на экстремизм
Певец Ярослав Дронов, который известен под сценическим именем SHAMAN заявил, что житель Тульской области потребовал проверить его песню «Я русский» на экстремизм.
Заявление отдано в региональное управление МВД. Заявитель обращает внимание, что данная песня разжигает межнациональную рознь.
Исполнитель с позицией туляка не солгласился.
«Утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории», - сказал SHAMAN.
Ранее Никита Джигурда сказал НСН, что считает певца Shaman артистом мирового уровня. В частности, он назвал его самородком.
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