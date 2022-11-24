Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил политик, документ вводит ответственность за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Нарушителям грозят крупные штрафы, до 10 млн рублей.
«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, при этом депутаты отклонили поправку о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и насилия в видеоиграх, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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