Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Как отметил политик, документ вводит ответственность за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Нарушителям грозят крупные штрафы, до 10 млн рублей.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, при этом депутаты отклонили поправку о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и насилия в видеоиграх, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

