Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки о запрете ЛГБТ-пропаганды

Как отметил политик, документ вводит ответственность за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Нарушителям грозят крупные штрафы, до 10 млн рублей.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, при этом депутаты отклонили поправку о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и насилия в видеоиграх, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЛГБТЗаконГосдумаВячеслав Володин
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