В Совфеде считают, что россияне не будут торопиться выходить раньше на пенсию

«Законодательство не запрещает уходить досрочно на пенсию. Действительно, нужна доказательная база для того, чтобы потом не возникало проблем с обоснованием. Трудно сказать, какое количество людей пожелают это сделать. Может быть, несколько десятков тысяч, может сотен воспользуются этим правом в силу отсутствия предложений на рынке труда либо каких-то крайних обстоятельств. Например, если работодатель ушел с рынка, предприятие закрылось, и в небольшом регионе стало негде трудоустроиться. Но, мне кажется, подавляющее большинство пенсионеров будет продолжать работать. На мой взгляд, основная причина, по которым они будут это делать – потребность оставаться активным участников производственного процесса и общественных отношений. Материальная сторона - само по себе разумеющееся. Переход на пенсию всегда сопряжен с потерей дохода. Но важным остается фактор, что работающий человек продолжает находиться в системе отношений производственных и социальных. Ты в обойме и ты подтягиваешь себя до той формы, которая позволяет быть в строю. Это больше моральные и психологические факторы, но они чрезвычайно важны, не менее чем материальные», - отметил он.

В мае генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что россияне предпенсионного возраста не жалуются в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом на работу и увольнением. Он подчеркивал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.

По словам главы ПФР Антона Дроздова, 100 тысяч россиян предпенсионного возраста до конца года смогут переобучиться в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Он добавил, что программа пользуется спросом, и в следующем году ее планируется распространить на граждан старше 50 лет.

