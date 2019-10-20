В Совфеде считают, что россияне не будут торопиться выходить раньше на пенсию
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что людям психологически комфортнее находиться в трудовом коллективе.
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию. «Российская газета» написала, что для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Неоходимо собрать соответствующие документы об отсутствии возможности трудоустройства.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский в эфире НСН выразил мнение, что люди предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше срока. Кроме материальной стороны вопроса в качестве основных причин было названо желание людей поддерживать собственную активность в производственном и социальном плане.
«Законодательство не запрещает уходить досрочно на пенсию. Действительно, нужна доказательная база для того, чтобы потом не возникало проблем с обоснованием. Трудно сказать, какое количество людей пожелают это сделать. Может быть, несколько десятков тысяч, может сотен воспользуются этим правом в силу отсутствия предложений на рынке труда либо каких-то крайних обстоятельств. Например, если работодатель ушел с рынка, предприятие закрылось, и в небольшом регионе стало негде трудоустроиться. Но, мне кажется, подавляющее большинство пенсионеров будет продолжать работать. На мой взгляд, основная причина, по которым они будут это делать – потребность оставаться активным участников производственного процесса и общественных отношений. Материальная сторона - само по себе разумеющееся. Переход на пенсию всегда сопряжен с потерей дохода. Но важным остается фактор, что работающий человек продолжает находиться в системе отношений производственных и социальных. Ты в обойме и ты подтягиваешь себя до той формы, которая позволяет быть в строю. Это больше моральные и психологические факторы, но они чрезвычайно важны, не менее чем материальные», - отметил он.
В мае генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что россияне предпенсионного возраста не жалуются в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом на работу и увольнением. Он подчеркивал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.
По словам главы ПФР Антона Дроздова, 100 тысяч россиян предпенсионного возраста до конца года смогут переобучиться в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Он добавил, что программа пользуется спросом, и в следующем году ее планируется распространить на граждан старше 50 лет.
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