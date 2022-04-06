В Совфеде поддержали идею о продлении нерабочих дней в мае

Увеличение нерабочих дней в России с 1 по 10 мая позволит гражданам полноценно отдохнуть, потому что в такие сложные времена людям необходимо давать передышку. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил в 2022 году продлить майские праздники до десяти дней.

Абрамов напомнил, что в это время россияне смогут не только заняться урожаем, но и пообщаться с близкими.

По его мнению, удлинение нерабочих дней в мае будет некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда коронавирусные меры не позволили гражданам полноценно отдохнуть.

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При этом он подчеркнул, что «коммерческие структуры смогут самостоятельно определить график работы в начале мая».

Ранее первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал предложение продлить майские праздники для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае, по его словам, аграриям придется платить работникам в двойном объеме или же отправлять их в отпуск в разгар посевной.

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ФОТО: flickr.com // avril_papillon
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