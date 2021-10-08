В Совфеде ожидают, что ВОЗ зарегистрирует «Спутник V» до конца 2021 года
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца текущего года.
«Что касается Европейского агентства лекарственных средств, то здесь, по моему мнению, процесс затягивается из-за экономических и политических причин», - рассказал ТАСС сенатор.
Также Круглый отметил, что у российской стороны нет никаких причин затягивать процесс регистрации «Спутника V». Он также подчеркнул, что, к примеру, американские вакцины Pfizer и Moderna зарегистрировали в Евросоюзе в течение одного – двух месяцев.
А накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что не сомневаются в том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.
Между тем, на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом рассказал, что все барьеры, которые препятствовали признанию организацией «Спутника V», устранены. А для одобрения требуется только завершить некоторые административные процедуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Боррель: Россия не станет «сверхдержавой»
- «Свобода слова и независимость». В Нобелевском комитете объяснили премию мира Муратову
- Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов
- Новым главой Калининграда стал единоросс Евгений Любивый
- РФ направила в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
- В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19
- В Батуми рухнула часть жилого дома
- Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира
- Руслана Стефанчука избрали спикером Верховной рады
- В Китае прокомментировали инцидент с американской подлодкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru