В Совфеде ожидают, что ВОЗ зарегистрирует «Спутник V» до конца 2021 года

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца текущего года.

«Что касается Европейского агентства лекарственных средств, то здесь, по моему мнению, процесс затягивается из-за экономических и политических причин», - рассказал ТАСС сенатор.

Также Круглый отметил, что у российской стороны нет никаких причин затягивать процесс регистрации «Спутника V». Он также подчеркнул, что, к примеру, американские вакцины Pfizer и Moderna зарегистрировали в Евросоюзе в течение одного – двух месяцев.

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А накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что не сомневаются в том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

Между тем, на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом рассказал, что все барьеры, которые препятствовали признанию организацией «Спутника V», устранены. А для одобрения требуется только завершить некоторые административные процедуры.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VКоронавирусВОЗСовет Федерации РФВакцина
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