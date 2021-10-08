В Совфеде ожидают, что ВОЗ зарегистрирует «Спутник V» до конца 2021 года

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца текущего года.

«Что касается Европейского агентства лекарственных средств, то здесь, по моему мнению, процесс затягивается из-за экономических и политических причин», - рассказал ТАСС сенатор.

Также Круглый отметил, что у российской стороны нет никаких причин затягивать процесс регистрации «Спутника V». Он также подчеркнул, что, к примеру, американские вакцины Pfizer и Moderna зарегистрировали в Евросоюзе в течение одного – двух месяцев.