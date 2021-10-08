Посол ЕС прокомментировал обвинения в политизации вопроса признания «Спутника V» в Европе
Речи о политизации вопроса признания российской вакцины «Спутник V» в Европе не идет, поскольку эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) невосприимчивы к давлению политиков. Об этом заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер в интервью РБК.
По словам дипломата, призывы европейских политиков не признавать российские вакцины не влияют на решение регулятора. Эдерер подчеркнул, что эксперты EMA «работают в своем собственном мире».
«Я не думаю, что они восприимчивы к давлению. Некоторые из комментариев, которые вы, возможно, слышали, могут быть обусловлены задержками, причины которых не в действиях ЕМА или ЕС», — заявил посол.
Кроме того, дипломат отметил, что РФ откладывает сроки проведения запрашиваемой EMA инспекции, и это тормозит процесс регистрации «Спутника V».
«Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос», — добавил Эдерер.
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