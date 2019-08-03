В Совфеде отреагировали на слова владельца сафари-парка о сдаче Сибири немцам
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков оценил одиозные высказывания земляка, который пожалел, что Сибирь не досталась немцам.
Олег Зубков, которому принадлежит сафари-парк для львов «Тайган» в Крыму, заявил, что пожары в Сибири не произошли бы, если бы эта территория досталась немцам в 1941 году. Свое мнение он высказал на личной странице в Facebook.
Зубков убежден, что «тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие».
Пользователи жестко отреагировали на высказывание Зубкова. Один из низ предположил, что «сейчас на BMW в качестве обивки сидений», если бы сбылись «мечты» бизнесмена.
Площадь лесных пожаров, по информации ФБУ «Авиалесоохрана», - порядка трех миллионов гектаров. В четырех регионах введен режим ЧС: в Иркутской области, Бурятии и Якутии, Красноярском крае. В МЧС заявили о ликвидации 19 очагов пожаров, а также уменьшении в пять раз площадей, охваченных огнем.
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН отметил, что считает неправильным привлекать внимание к владельцу сафари-парка в Крыму, которого не ценят в крымском сообществе, и создавать ему рекламу.
«Зубков – абсолютно эпатажная, не уважаемая в крымском сообществе личность. Он постоянно делает сомнительные заявления, чтобы привлечь внимание к его парку. Он по сути своей человек агрессивный. Когда у него что-то не получается в его политической деятельности – а у него не получается, - он начинает действовать по шаблону оппозиционера, хотя и идет своим путем. Но его действия мало чем отличаются от действий антироссийских сил, которые пытаются установить свой порядок в нашей стране. Но у них, как и Зубкова, ничего не получится», - заявил сенатор.
Ранее депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН предложил игнорировать высказывания депутатов Верховной рады Украины по поводу Крыма, потому что считает подобные выступления способом повышения политического рейтинга.
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