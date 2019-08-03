В Совфеде отреагировали на слова владельца сафари-парка о сдаче Сибири немцам

Олег Зубков, которому принадлежит сафари-парк для львов «Тайган» в Крыму, заявил, что пожары в Сибири не произошли бы, если бы эта территория досталась немцам в 1941 году. Свое мнение он высказал на личной странице в Facebook.

Зубков убежден, что «тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие».

Пользователи жестко отреагировали на высказывание Зубкова. Один из низ предположил, что «сейчас на BMW в качестве обивки сидений», если бы сбылись «мечты» бизнесмена.

Площадь лесных пожаров, по информации ФБУ «Авиалесоохрана», - порядка трех миллионов гектаров. В четырех регионах введен режим ЧС: в Иркутской области, Бурятии и Якутии, Красноярском крае. В МЧС заявили о ликвидации 19 очагов пожаров, а также уменьшении в пять раз площадей, охваченных огнем.