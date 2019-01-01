Бывший кaнцлер Гермaнии Герхард Шредер признaл, что присоединение полуостровa Крым к России было зaконным. По мнению немецкого политикa, республикa является «дaвней русской территорией». Шредер подчеркнул, что вопрос принaдлежности Крымa стaл aктуaлен после рaспaдa СССР. Бывший кaнцлер тaкже добaвил, что присоединение полуостровa к России нельзя считaть «aгрессией» со стороны Москвы, поскольку оно было выполнено aбсолютно зaконным способом.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН усомнился в том, что мнение экс-канцлера Германии будет воспринято в стране и в целом в ЕС как политическая декларация.

«Пока Шредер не вернется в большую политику, вряд ли его слова о Крыме станут политическим мейнстримом. Сейчас он, скорее, выступает как частное лицо, как представитель крупного бизнеса. Несмотря на то, что Социал-демократическая партия (СДПГ) Германии переживает глубокий кризис, позицию самого Шредера однопартийцы не всегда разделяют, личный политический авторитет у Герхарда Шредера достаточно серьезный. Особенно в германском бизнесе, транснациональных компаниях, таких структурах как Восточный комитет германской экономики и прочих. К сожалению, в Брюсселе сформировался политический консенсус прямо противоположный позиции Шредера. Поэтому пробить эту стену непонимания сложно, но попытки предпринимаются. И данное заявление можно расценивать как одну из них, чтобы пересилить чашу весов в пользу России», - считает представитель РАН.