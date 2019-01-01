РАН: Заявление Шредера о Крыме не стало политическим мейнстримом
Представитель РАН рассказал в эфире НСН, почему экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал Крым российским.
Бывший кaнцлер Гермaнии Герхард Шредер признaл, что присоединение полуостровa Крым к России было зaконным. По мнению немецкого политикa, республикa является «дaвней русской территорией». Шредер подчеркнул, что вопрос принaдлежности Крымa стaл aктуaлен после рaспaдa СССР. Бывший кaнцлер тaкже добaвил, что присоединение полуостровa к России нельзя считaть «aгрессией» со стороны Москвы, поскольку оно было выполнено aбсолютно зaконным способом.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН усомнился в том, что мнение экс-канцлера Германии будет воспринято в стране и в целом в ЕС как политическая декларация.
«Пока Шредер не вернется в большую политику, вряд ли его слова о Крыме станут политическим мейнстримом. Сейчас он, скорее, выступает как частное лицо, как представитель крупного бизнеса. Несмотря на то, что Социал-демократическая партия (СДПГ) Германии переживает глубокий кризис, позицию самого Шредера однопартийцы не всегда разделяют, личный политический авторитет у Герхарда Шредера достаточно серьезный. Особенно в германском бизнесе, транснациональных компаниях, таких структурах как Восточный комитет германской экономики и прочих. К сожалению, в Брюсселе сформировался политический консенсус прямо противоположный позиции Шредера. Поэтому пробить эту стену непонимания сложно, но попытки предпринимаются. И данное заявление можно расценивать как одну из них, чтобы пересилить чашу весов в пользу России», - считает представитель РАН.
Александр Камкин пояснил, признавая Крым российской территорией, экс-канцлер ФРГ руководствовался, в первую очередь, своими профессиональными знаниями и навыками политика, а не бизнесмена.
«Политик, хотя и бывший, но уровня федерального канцлера, безусловно, разбирается во всех перипетиях международного права. Его бэкграунд, его квалификация дают Герхарду Шредеру полное основание делать подобные заявления. Конечно, его статус члена совета директоров Роснефти, порой, используется его оппонентами в качестве доказательства вмешательства Москвы в дела Берлина, обвинения в том, что он отыгрывает роль агента Путина. Но Шредер всегда старался соблюдать определенный консенсус в сфере германо-российских отношений», - заявил эксперт.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил призыв главы МИД Украины о вводе санкций против экс-канцлера Герхарда Шредера.
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